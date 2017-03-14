黨產會：國民黨取回租金需全數用於黨工

我要評比

黨產會發言人施錦芳今天表示，國民黨來函表示將退租12處辦公室，取回預付的租金新台幣925萬元，黨產會要求這筆款項需全數作為黨工資遣費與退休金使用。

施錦芳說，國民黨日前來函表示，原本向中投旗下子公司裕台和欣光華承租多處辦公廳舍，將退租12處、新增承租一處辦公室，因此將取回預付的租金925萬元，這些款項將全數作為黨工資遣費與退休金使用。

施錦芳表示，行政院不當黨產處理委員會今天召開會議，會中同意國民黨來函，並要求這些租金直接匯到國民黨永豐銀行帳戶，且該筆款項必須專款專用，只可用於支付黨工資遣費與退休金等。1060314

(中央社)