傳與川普女婿公司達成協議 安邦否認

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外媒報導，中國大陸安邦保險集團已和美國總統川普女婿庫許納（Jared Kushner）旗下的公司達成協議，將注資4億多美元，不過，陸媒報導，安邦保險集團回應「消息不實」。

彭博報導，安邦將向位於紐約第五大道666號的摩天大樓注資逾4億美元。庫許納家族計畫為該項目總計籌資約40億美元，與安邦保險達成的協定是其中一部分。

庫許納家族2006年以18億美元收購了第五大道666號大廈，創下當時曼哈頓區房地產交易的最高紀錄。但自此以後，這座大廈已陷入財務困境，庫許納家族目前僅保留了部分股份。

報導引述庫許納公司發言人約爾斯（James Yolles）說法，稱庫許納已將個人持有第五大道666號股權賣出，因此沒有利益衝突問題。

根據大陸界面新聞，安邦保險集團今天回應，稱有關這項交易的消息不實。

根據紐約時報，去年11月18日，川普當選美國總統不久，安邦保險集團董事長吳小暉在紐約華爾道夫酒店與庫斯納進行私人會面。而在2014年10月，安邦保險集團已經以19.5億美元收購了希爾頓旗下的紐約華爾道夫酒店。

彭博指出，安邦「與中國權力結構關係曖昧不明」，先前在美國的投資案已引發國安疑慮。1060314

(中央社)