改善財報 東芝擬出售西屋電氣多數股權

我要評比

美聯社報導，日本東芝公司今天表示，考量出售旗下營運虧損的美國西屋電氣（Westinghouse Electric）事業的多數股權。

東芝公司（Toshiba Corp）社長綱川智（Satoshi Tsunakawa）說，正尋求出售美國子公司西屋電氣的多數股權，優先目標是消除財報上虧損數字。

綱川智在記者會上說：「我們要妥善處理此事。」東芝稍早二度申請延後公布去年10到12月財報獲准。

他又說：「我們正致力發展成長事業，讓公司於2018及2019年會計年度恢復穩定成長。」。他並再度向股東道歉。

東芝2月因審計問題延後公布財報，原訂今天公布，又再次延至4月11日。（譯者：中央社羅苑韶）1060314

(中央社)