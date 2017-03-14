愛奇兒環島單車隊到訪 高市府加油

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愛奇兒家庭環島單車隊今天踩騎到高雄市政府，副市長許銘春和社會局長姚雨靜致贈補給品加油打氣，並表示高雄市是愛奇兒家庭的友好城市，是愛奇兒家庭的好朋友。

為傳遞「有愛無礙」友好愛奇兒（身心障礙兒）家庭理念，天使心家族社會福利基金會籌組愛奇兒家庭環島單車隊，10日從台北出發，今天騎到高雄，規劃逆時針繞騎環台灣一圈。

許銘春表示，天使心家族社會福利基金會是一個由身心障礙者與家長所組成的團體，長期推動及提升社會對於身心障礙者的接納不遺餘力，也用實際行動倡議「認識、理解、接納、友好」理念。

她說，身心障礙者及家庭往往受限於照顧壓力、場地環境、害怕被外界眼光拒絕的心理，沒有太多機會參加社會活動，希望透過政府部門及民間團體共同攜手，促進社會大眾能接受、友好身心障礙朋友。

許銘春呼籲各地身心障礙家庭能揮汗共騎、共同享受陽光，增加社會參與、自我實現的機會，也希望更多的社會大眾或企業團體一起支持、鼓勵身心障礙者走出戶外。

一名愛奇兒的家長是執業醫師，談到照顧寶貝的心路歷程一度哽咽，其他家長趕緊拍著背安撫。

財團法人天使心家族社會福利基金會自民國99年選定每年3月的第3個星期六為「天使心家族336愛奇兒日」，透過嘉年華遊行踩街活動，讓愛奇兒家庭與支持愛奇兒家庭的一般家庭一同走出來，倡導家庭的友好融合，今年辦理「友好環島車隊」活動，透過車隊拜會縣市首長，倡議「認識、理解、接納、友好」等理念。1060314

(中央社)