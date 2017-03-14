投資人觀望美貨幣政策 香港股市收平盤

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投資人等待美國聯邦準備理事會下次政策會議結束，透露貨幣政策新線索，香港股市連兩天收漲後，今天收平盤。

香港股市恆生指數幾乎未變動，下滑1.72點，收在23827.95點。

上海證交所綜合指數收漲0.07%，或2.31點，收在3239.33點；深圳證交所綜指下滑0.14%或2.78點，收在2027.11點。1060314

(中央社)