勞基法問題 勞動部：未必跟一例一休有關

勞動部主秘陳明仁今天表示，目前很多的勞基法問題跟一例一休不見得有必然關係，有些可能是不清楚勞動法令，有些則是可能對勞動法令不熟。

媒體報導，一例一休爭議不斷，有選民壓力的縣市長難為；台北市長柯文哲昨天說，「夾在中間很為難」，南投縣長林明溱更指示南投縣政府法制人員研議，「南投縣能否不施行」。

對此，勞動部主秘陳明仁表示，之前有跟南投縣政府溝通過，但很多問題不全然跟一例一休有關聯，但勞動部仍會協助處理。

陳明仁說，變革就會有很多要調適的地方，勞動部會收集外界意見，提供調適指引跟說明，先做階段處理後，再協助各行各業來處理。

陳明仁表示，有些東西會在施行細則處理，但施行細則不會處理所有問題，有一些屬於一致性的就用施行細則處理，個別行業別的就用函釋處理，相信一例一休的目的會達到縮短工作時間。

至於是否會出現南投勞工申訴但卻沒有勞檢開罰的狀況，陳明仁僅回應裁罰不是政府存在的目的，但勞工權益沒有受到維護，就會積極介入處理，如果只是統計上開罰率偏低，就會去瞭解。

陳明仁強調，處罰不是目的，勞動部的存在是保障勞工權益，並在正確的軌道上前進。1060314

(中央社)