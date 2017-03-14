暨大峴港辦臺灣高等教育展 中越逾4000到場觀展
國立暨南國際大學接續在胡志明市的首場展出成功之後，越南教育展第2站在中越峴港的維新大學隆重登場，39所86位臺灣各大學師長代表，使出渾身解數，持續以最豐富的資料及最熱情的解說，向不斷湧入展覽會場的峴港地區學生介紹校系特色及招生優勢。
中越峴港教育展，是由國立暨南國際大學與暨大姐妹校維新大學共同主辦、越南胡志明市臺灣教育中心統籌；駐胡志明市臺北經濟文化辦事處秘書歐季曦在開幕禮時指出，臺越間的關係相當密切，此次「臺灣高等教育展」的規模更是空前盛大，除印證臺灣各大學非常歡迎越南留學生，並樂於為越南學生提供最好的學習機會。
歐秘書說，希望透過這次教育展的安排，為所有講師與學生提供最新與最正確留學訊息，讓各位實現出國留學的計畫。未來，前往臺灣留學申請簽證，駐胡志明市辦事處及越南各地臺灣教育資料中心都會盡力提供協助與服務。
峴港副市長Vo Cong Tri在暨大姐妹校維新大學校長黎功基的邀請下也親自到場參與，歡迎臺灣各大學代表來到峴港，更謝謝臺灣各大學為加強培育人才所做的努力，並希望透過持續的深化交流，促進臺越之間的友好關係。
暨南大學校長蘇玉龍表示，今年峴港舉辦的臺灣高教展，觀展人潮洶湧，已逾4,000人，超乎預期。將為強化落實新南向政策，開啟2017年教育展的成功首發團，更為1年1度的越南南越教育展劃下完美句點。
(中時)
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