美東超強暴風雪7千航班取消 梅克爾會川普也遭殃

紐約從上週開始就大雪紛飛。(圖/美聯社)

美國氣象局於14日凌晨發布的衛星雲圖。(圖/美聯社)

美國東岸從周一開始受到超強暴風雪史黛拉(Stella)影響，將迎來本季最大暴風雪，各地區也紛紛進入緊急狀態，從周日到周二一共取消了超過7,000多個航班，學校也都關閉，影響將超過2,000萬人，而影響最嚴重的地區包括東北部的大城市，影響範圍也從北緬因州到北卡羅萊納州，距離超過1000英里(約1609公里)的地區。而德國總理梅克爾原本預計於14日與川普的會面也因惡劣天氣而被推遲了。

紐約不少地方都積了厚厚的雪。(圖/美聯社)

紐約州受暴風雪影響宣布進入緊急狀態。(圖/美聯社)

美國氣象局向東北部地區的城市包括華盛頓特區、紐約市到波士頓，發布了超大暴風雪預警，警告從周一晚上到周三部分地區降雪可能高達12至18吋(約45公分)，而13日深夜到14日之間將會迎來本季最大的暴風雪，而目前紐約州和紐澤西州都已經宣布進入緊急狀態。

這場暴風雪也讓民眾的出行計畫大亂，不少乘客因航班取消受困機場，而據統計從周日到周二已經取消了超過7,000個航班，尤其是周二取消了超過5,000個航班。

民眾因航班被取消排隊重新預定班機。(圖/美聯社)

從周一至周三有超過7000個航班因為暴風雪而被取消。(圖/美聯社)

而受影響的還包括德國總理梅克爾(Angela Merkel)，她原本預計在13日飛往美東，並於14日與美國總統川普(Donald Trump)會面，然而梅克爾卻在起飛前最後一刻，考量到美東因暴風雪而導致的惡劣天氣，因此在和川普通話之後，雙方同意將會面延遲。而據白宮發言人史派瑟表示，兩人的會面將推遲自17日。

美國總統川普(左)原本預計在14日和德國總理梅克爾(右)見面。

川普和梅克爾此次會面，是要就跨大西洋夥伴關係、國際政治形勢、貿易政策和難民為題等議題進行首次交流。而其中難民議題更是備受外界矚目，川普曾於2015年底在推特上大罵梅克爾允許難民入境德國是「毀了德國」。而梅克爾也曾在今年2月川普頒布了7國穆斯林旅遊禁令後，致電給川普提醒他「收留難民的義務」。

(中時電子報)