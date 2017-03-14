萬安國小「為愛朗讀」 拉近親子關係
台東縣池上鄉萬安國小舉辦為期15天的「為愛朗讀」親、師、生共讀活動，選定少年小說《傻狗溫迪客》，邀請家人及師長每天為孩子朗讀10分鐘，拉近親子關係，帶領孩子享受閱讀的興趣。
由貓頭鷹親子教育協會主辦，教育電台協辦，「安麗希望工場慈善基金會」贊助全校親、師、生共讀同一本書的活動，在池上鄉萬安國小展開。
校長鍾明宏表示，為期15天的「為愛朗讀」，精選1本供親師生共讀的少年小說《傻狗溫迪客》，全校包括幼兒園共74位小朋友每天放學回家，由最親近的家人為他朗讀10分鐘，如果孩子無法聽到家人說故事，隔天到學校將由校長、主任或老師為他朗讀10分鐘。
教務主任張裕祥說，該校為東部第1所推動為愛朗讀的學校，今年第2次辦理，約有近5成的家長樂意配合，但是也有新住民媽媽，或是隔代教養的阿公、阿嬤有閱讀障礙，則角色轉換，由孩子為大人朗讀，有小朋友本來不愛讀書，因為家人的每天10分鐘朗讀，拉近他與書本的距離，也拉近親子關係。
此外，該校參與「安麗希望工場慈善基金會」的「小夢想．大志氣」追夢計畫獲得全國第1，孩子得以在暑假台北進行1周的城市探索，並站上舞台大聲朗讀故事書。
(中時)
關鍵字：傻狗溫迪客、為愛朗讀、萬安國小、安麗希望工場慈善基金會
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