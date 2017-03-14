有錢買毒沒錢加油 青年停加油站旁遭警查獲毒品

謝姓青年有錢買毒，卻無錢加油，卡在加油站被警方逮捕。（許素惠翻攝）

南投謝姓青年國中時父親酗酒爆肝去世後，即與母親相依為命，但心理大受喪父創傷，交友不慎而接觸毒品。日前因心情不佳又沒知己可談心，在南投購買毒品後一路至雲林縣元長鄉，因沒錢加油而停在信吉加油站旁，被員警撞見查獲毒品，經電腦查詢發現遭南投地檢通緝，全案依毒品危害防制條例及毒品通緝帶案偵辦。

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(中時)