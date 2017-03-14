花蓮部落行動教室 打造原鄉特色新作物

我要評比

花蓮農改場行動教室，輔導部落族人打造農業新風貌。（許家寧攝）

花蓮區農業改良場前進奇美部落開辦「行動教室」，輔導阿美族人運用逾6公頃有機田，種植紅豆、玉米、小米及台灣藜等作物，並專研生產技術，盼能提升作物產量與品質，花蓮農改場長范美玲說，目前台灣藜已進入生長期，約再半年就能採收，將成為部落新經濟作物。

瑞穗鄉奇美部落6年多前在水保局修復水圳時，農改場人員發現當地擁有天然屏障及無污染水源，適合發展有機農業，因此協助族人栽培紅豆、玉米、小米、台灣藜等作物，並積極投入轉型工程，還成功輔導農民「山豬壞壞」品牌在市場打出名號。

部落族人蔣金英說，以前曾經栽培過，但因生產技術有待加強，產量與品質都不理想，近年花蓮農改場走入部落推廣紅藜、紅豆、小米及野菜作物，採用友善環境的有機栽培，更舉辦原鄉特色作物栽培管理班，因逐漸發揮成效，締造許多佳績。

花蓮農改場長范美玲說，藉由導正栽培、肥培及病蟲害防治方面的錯誤觀念，提升原民作物栽培技術獲得族人廣大迴響，現階段除著重台灣紅藜栽培技術及肥培管理與病蟲害防治外，還加入瓜果種類的育苗方法和玉米栽培實作。

奇美部落忘憂農場成員林清輝說，部落農民多半缺乏栽培經驗，若能藉由課程學習，就能導正許多原先在栽培、肥培及病蟲害防治方面的錯誤觀念，不僅可以增加農產量，也能透過族人間的互惠分享，加乘教學成效。

(中時)