中風男忘記出庭時間 開庭前9分鐘求助警請假

李姓男子與人發生糾紛鬧上法院，竟忘了出庭的重要日子，猛然想起時又因中風行動不便且身無分文，而電110求助。員警到他家協助向法院完成請假手續，改期出庭。

高雄市苓雅警分局民權路派出所警員邱孟威、許紋庭接獲110勤務中心通報，指有李姓男子求助。

警員趕到場，只見李男坐在屋外焦急地揮手，李男表示因與人有官司糾紛，日前接到高雄地方法院通知今日10時要到高雄地方法院報到，他忘記此事，直到出庭前一刻才想起，卻又因行動不便，家中無人可接送，且身無分文，眼見時間急迫，於是打電話求助。

警員一看錶，已是9:51，再過9分鐘就要開庭，於是代為電話聯絡法院說明狀況，經書記官登記完成請假並表示會再寄傳票通知下次出庭時間，李男才鬆口氣，頻頻對警方道謝。

(中時)