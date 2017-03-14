老嫗撿到6100元疑想私吞 辯趕回家照顧孫

婦人在路上拾獲金錢，但沒送到派出所，辯稱趕著回家照顧愛孫。（柯宗緯翻攝）

高雄一名黃姓送貨員，日前騎車送貨途中，遺失6100元，心急如焚跑道轄區鼎金派出所報案，警方調閱監視器發現，68歲鄭姓婦人騎車經過拾獲，循線到鄭婦家中訪查，鄭婦辯稱忙著回家照顧孫子，才沒第一時間返還，雖然雙方已達成和解，但侵占遺失物罪嫌是公訴罪，警方訊後仍依規定函送高雄地檢署偵辦。

黃姓男子本月10日騎車送貨時，不慎遺失6100元，這筆錢是他收取的貨款及個人薪資，他擔心遭老闆責罵和丟飯碗外，「這幾天也等於做白工」，他趕緊跑到派出所報案。

警方調閱沿路監視器發現，鄭婦兩小時後經過事發地點，彎下腰來撿拾金錢，但事後她辯稱雖有私心煎熬，但為趕回家照顧愛孫，才沒第一時間交給警方。

(中時)