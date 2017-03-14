瓊瑤閃電交代身後事 兒媳吐背後貼心主因

瓊瑤交代身後事，媳婦何琇瓊表示她身體狀況沒問題。（圖／上海市教育發展基金會瓊瑤文化基金提供；中時資料照片）

瓊瑤日前聲明不急救、不進加護病房。（圖／中時資料照片）

暢銷作家瓊瑤筆下寫出不少美麗經典故事，日前她再度於臉書發表長文，分享的並非自身著作，而是閃電交代身後事，並跟進傅達仁，力挺安樂死立法，使許多粉絲擔心79歲的她目前身體情況，她兒媳何琇瓊昨(13日)接受電訪，表示瓊瑤目前健康沒問題，她對自己未來早有考量，但擔心與中國傳統觀念衝突，會害後輩被指責，才決定公開聲明。

瓊瑤12日下午在臉書分享「寫給兒子和兒媳的一封公開信」，內容說到未來不管她生什麼重病，不動大手術、不進加護病房、不插鼻胃管或任何管子，更重要的是她不願接受氣切、電擊、葉克膜等各種急救措施，「幫助我沒有痛苦地死去，比千方百計讓我痛苦地活著，意義重大！千萬不要被『生死』的迷思給困惑住！」

對此，瓊瑤兒媳何琇瓊昨接受《華商報》電訪，她表示婆婆現在狀況很好，大家不用擔心，在瓊瑤PO文前，全家人其實討論過，從幾年前公公身體變差後，瓊瑤便希望自己未來能有身體自主權，「不過考慮到中國一直沿襲的對於身體和死亡的觀念還比較保守，所以她決定把這件事公開講出來，以免到時候作為後輩的我們會受到輿論的指責。」

(中時電子報)