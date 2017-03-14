號召青農加入電商行銷 喊出1年5000萬目標
為解決台灣農村人口老化問題，政府鼓勵青農返鄉生活同時生產，因此農委會水土保持局與電子商務平台合作，透過媒合青農在網路平台推廣台灣農產品，喊出今年營業額衝破5000萬元目標，催生更多百萬農民。
水保局副局長林長立表示，媒合青農專案第一年在台東試辦，銷售超過600萬元，去年加入花蓮青農，全年銷售金額已達2400萬元，今年這分好成績盼延伸到台南、高雄、屏東3個南部縣市，可望利用電子商務平台，提高農民收入。
屏東縣長潘孟安不諱言，物聯網的時代已經來臨，手機一拿，不受時間空間限制就能購物，屏東是全台農漁畜產重要生產基地，此次合作採用預購機制，讓農民可以計畫性採收，不僅讓價格更穩定，消費者也能買到安全認證的高品質產品。
加入網購平台的枋山芒果青農董昱劭說，預期有多少訂單，就有堅持「在欉紅」的本錢，現在每到產季總是一顆顆挑選，熟度達到標準才採收，直接從產地出貨，品質更佳。魏宗淇在台南白河的農場栽種多元農產，他說電子商務並不難，但把行銷、訂單交給專業平台，農民才能專心在農事，交出更高品質的產品。
主辦單位號召18至45歲的青年農民報名，沒有限制名額，只要參加，就有機會將自家生產的優質好商品在農產品電子商務通路保證上架、保證銷售，百萬青農的夢想並不遙遠。
(中時)
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