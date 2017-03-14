新聞深喉嚨》馬英九怨怒VS.柯建銘笑了 這就是咱的政治價值？

中天新聞

2013年特偵組因為偵辦另一起「收賄」，以及「關說」案的過程，意外監聽到時任民進黨團總召柯建銘，與時任立法院長王金平串謀關說司法。這封譯文，由時任檢察總長黃世銘送交馬總統手中，引爆了「馬王政爭」，就此改變台灣政壇格局與歷史進程，而馬總統在卸任之後，還因此被告發「教唆洩密」。北檢14日偵結，將馬前總統依依違反《通保法》與《個資法》等罪嫌將他起訴，面臨3年以下刑期！起訴書中寫道，馬前總統「逾越政治與司法的分際」，「知法犯法」，而馬前總統則回應，自己是在「處理政治危機」。這不是馬前總統生涯第一次被起訴，而這次起訴則使他成為繼李登輝前總統的「國安密帳」案，以及陳水扁前總統的弊案之後，第三位卸任之後被起訴的總統，他又該如何處理這次的政治與司法危機？

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從「馬王政爭」的風暴到如今起訴。這起「關說」案與「洩密」案之間，一直存在這司法與政治，以及道德間的辯證關係。因為「洩密」，黃世銘已經遭定罪，馬前總統也被起訴，但「關說」呢？王金平與柯建銘卻完全沒事，柯建銘14日還在大言不慚說「馬英九最好趕快俯首認罪」！「洩密」固然有爭議，但「關說」卻逍遙法外，「關說無事，揭發有罪」難道是台灣社會所崇尚的司法正義與政治價值嗎？而眼下就有另一起「關說」案正在軍中釀起風暴，民進黨立委王定宇涉及關說升將官的人選，已經在軍中掀起大反彈，結果國防部的反應卻不是徹查，而是新聞稿連發幫王定宇澄清！從2013年的柯建銘，到2017年的國防部，就是民進黨對於「關說」的態度？柯建銘如今得意洋洋的嘴臉，就是民進黨對於「關說」的態度？

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2000年富家子王鴻偉追求張姓女子不成狂砍176刀奪命，歷經9度判死定讞，但檢察總長顏大和認為，王鴻偉犯後「尚有悔意」並非罪無可逭，因為突遭情變刺激才殺人，不屬「最嚴重的罪行」，依兩公約規定不應判死。且法院判決特別排除王鴻偉有無「教化可能」的事證調查，違反判決死刑慣例，提起非常上訴。過去，顏大和曾為死囚鄭性澤等提起非常上訴，理由是原判決有未詳盡的違法之處，但此次顏大和以王鴻偉的行為「非極端嚴重的殺人罪刑」，還拿出「有無教化可能」做為免死金牌理由，與檢方長期站在被害人角色不同。過去，經常是法官拒絕判死，引爆民怨，但現在如果連檢方都言必稱「教化」或「悔意」，到底還有誰能站在被害人的立場？而自從2016年5月11日，犯下北捷隨機殺人案的鄭捷遭槍決伏法之後，新政府至今再也沒有執行過死刑，新政府又要重演上回民進黨執政，不說廢死，卻刻意不執行死刑「實質廢死」的老把戲了嗎？

中華成棒隊兵敗經典賽，如今也釀成風暴！跨黨派要求棒協改革的聲浪，已經有立法委員具體提案要求禁止政治人物再出任運動協會負責人，而球迷則醞釀3月25日要走上街頭包圍棒協要求改組，特別點名已經在位17年的「萬年秘書長」林宗成，以及理事長廖正井應該下台。而近日又有許多不利棒協的訊息一一曝光，例如帳目不清。而拒絕加入中華隊的Lamigo桃猿隊老闆劉保佑又爆料，棒協甚至不付國家隊總教練的計程車資，只付公車錢等等。政治的壓力，球迷的怒火，「國球」到底怎麼救？棒協到底怎麼改革？

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「國球」之難，棒協的種種爭議恐怕只是「冰山一角」，原來在新政府上台之後，行政院下還設了個「綠色黑機關」體發會，由政務委員張景森主導，對體育署指手畫腳，全力幫棒協撐腰，其中余政憲，趙士強等人不在其位卻能插手各項體育決策，鬥爭目前仍由國民黨立委吳志揚擔任會長的中華職棒聯盟。而不只是由「綠色黑機關」體發會遂行的藍綠鬥爭，還被扯出棒協理事長廖正井，與中華職棒聯盟會長吳志揚間，因為桃園選舉恩怨「勢同水火」，結果導致中華隊成了代罪羔羊！這又該怎麼解決？

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(中時電子報)