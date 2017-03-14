馬英九遭起訴 到台大致詞照講冷笑話

台北地檢署偵辦前總統馬英九被控教唆洩密案，今天起訴馬英九。馬英九下午照常出席台大哈佛論壇致詞，仍維持講冷笑話的風格，還談到原本想為大女兒取名「馬劍橋」。

馬英九下午出席第一屆台大哈佛論壇開幕式致詞談到國際法時表示，在他任內推動「東海和平倡議」，與日本簽訂「台日漁業協議」，漁獲量大增，減少漁業糾紛，各方都滿意，「只有魚不開心」。

此外，馬英九也談到「台菲漁業協議」達成的共識，解決長年台菲的漁業糾紛，有效保護漁民權益，持續促進東海與南海地區的和平穩定。

他說，「從馬同學到馬總統」，他都盡其所能協助國家解決問題，保障人權、維持區域與兩岸的和平，也提到他任內從54個國家或地區給予免簽證或落地簽證待遇，到卸任前達到154個國家或地區給予免簽證或落地簽證待遇。

談到在哈佛求學有趣的經驗，馬英九說，他的大女兒馬唯中在那裡出生，當時為了幫女兒取名，翻了坊間的書籍找不到好的名字，決定循用傳統，用出生地來幫女兒取名。

哈佛位於麻州劍橋市，馬英九說，原本想將馬唯中取名為「Cambridge Ma（馬劍橋）」，但擔心被問到郵遞區號「Cambridge Massachusetts （麻州劍橋市）」怎麼辦，因此打消念頭，引發在場學生一陣笑聲。1060314

(中央社)