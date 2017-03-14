罵完盟國後 土耳其又批歐盟目光如豆
土耳其與荷蘭之間外交爭端持續升高，歐洲聯盟（EU）昨天批評土耳其後，土國今天回擊指歐盟的說法目光如豆，沒有價值。
法新社報導，土耳其外交部聲明表示：「歐盟目光如豆的評論，對我們國家不具任何價值。」
土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）日前指控荷蘭的行為如同納粹分子。對此，布魯塞爾當局昨天呼籲土國避免做出極端評論。
路透社報導，土耳其與荷蘭同為北大西洋公約組織（NATO）成員國，卻因土耳其在荷蘭境內的公投宣傳活動而生齟齬，甚至升級成全面爆發的危機。在荷蘭政府禁止土國部長級官員在集會活動向境內土國公民發表演說後，安卡拉13日揚言將暫停兩國高層外交關係。
荷、土兩國間爭議也升高土耳其與它渴望加入的歐盟之間的緊張關係。（譯者：中央社周慧盈）1060314
(中央社)
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