賭氣跑下車　警助父找回腦麻兒

林春寶（右1）協助潘父找到兒子。（葉臻翻攝）

桃園市一名潘姓男子，本月11日開車載就讀小六罹患腦麻的兒子和女兒出門時，因念了幾句兒子在校課業情形，兒子竟趁紅燈打開車門衝離現場，潘男考量當時車上還有女兒，先將女兒送回家中後，回到兒子下車的龜山區文德路附近尋找，苦尋3小時卻仍找不到，才著急地到大埔派出所報案。

警員林春寶記錄男童的衣著及身高等特徵後，立即通知里長並請附近商家協尋，經搜尋至文光街附近時，遠遠發現一名稍微跛行的男童，上前確認就是潘童，潘童說，他下車以後走了5個多小時到長庚醫院附近，潘父也不斷感謝警方的協助，林春寶也告訴男童下次不可以這樣任性，讓父親這麼擔心。

(中時)