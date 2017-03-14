內門宋江陣尾聲 高市推深度旅遊露營
「2017高雄內門宋江陣」活動今（14）日圓滿平安落幕，為吸引遊客停留內門，高雄市觀光局今年特別安排「宋江深旅遊-露營趣」活動，讓遊客體驗內門最在地的原野風情。
觀光局長曾姿雯表示，這次露營活動是選在遠離塵囂的內門木柵國小，11日由在地文史導覽工作者帶領遊客參觀內門南海紫竹寺及內門景點，逛旗山老街，晚上還有教練指導練宋江及星象解說。
隔天(12日)避開決賽人潮，欣賞創意陣頭大賽得獎學校表演，再到全國唯一火鶴花園作小盆栽，兩天一夜的行程熱鬧緊湊，不僅充分推廣內門宋江陣文化更活絡地方產業與觀光，參加民眾紛紛表示對內門濃厚的人情味及地方文化留下深刻印象。
來自彰化，全家四人一起參與的柯先生表示，內門露營趣有別於一般定點式的露營行程，包括特色景點加上文史導覽、晚上的星象與內門宋江陣文化解說、第一次看到的創意宋江陣大賽、大碗又滿意的羅漢餐及辦桌菜，以及從未看過的火鶴花園，真的讓家裡兩位小朋友有非常豐富又不一樣的體驗。
他也提及，尤其對宋江陣武器招式很有興趣，透過解說也對先民開墾、保家衛民歷史背景有更深一步的體認，是兼具玩樂與教育意義的深度體驗，直說明年還要攜伴報名參加。
另外，結合觀音佛祖誕辰遶境，今年首次規劃「宋江拚體力-攝影大賽」，3/11-3/14為期四天的遶境行程是國家級重要民俗及文化資產，全數將近100公里，走遍內門境內所有鄉間小路，虔誠的信徒在家門前準備了鮮花、香案夾道歡迎觀音佛祖出巡，不少攝影好手背著相機，沿途捕捉人文、古式建築、在地陣頭及惡地景色等畫面，隨著遶境隊伍平安返回內門南海紫竹寺，本次活動也畫下完美句點。
高雄市政府熱情邀請大家作伙到內門深入體驗熱情多元的藝陣觀光活動，本次觀音佛祖遶境攝影比賽，截止收件日期為106年3月21日，首獎獎金1萬元，詳情請上高雄旅遊網、活動官網或高雄內門宋江陣臉書粉絲網查詢。
(中時)
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