風雨無阻練習　新興高中樂旗舞隊奪特優

新興高中樂旗舞隊在今年的全國學生音樂比賽中，抱回行進管樂全國特優。（校方提供）

新興高中樂旗舞隊在今年的全國學生音樂比賽中，參加行進管樂高中職70人以下組，並以91.357分高分奪下全國特優，指導老師林倩如說，新興高中樂旗舞隊的學生大多沒有音樂的背景，所以需要花很多的時間練習音感、節奏感和體能，又因為練習時都在室外，養成了對音樂風雨無阻的堅毅。

這次比賽的選曲Mamma mia組曲風格悠揚澎湃，很適合同學們熱情、積極的性格，同樣獲得行進管樂全國特優的還有建國中學、中山女高、景美女中，與名校並列給了學生很大的信心。

校長魏宏恩表示，新興高中除了升學，更重視學生生活教育及多元才能發展， 今年更辦理10科的高職特色招生，讓桃園市國中學生能有更多元適性的選擇與發展，也能藉由參賽獲得信心。

(中時)