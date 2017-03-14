港金像獎最佳新人入圍女星 車禍撞裂鼻骨破相

香港金像獎最佳新人獎候選人余香凝，昨晚發生車禍，傷及門面。(取材自東網on.cc、余香凝臉書)

本屆香港金像獎最佳新人演員提名的女星余香凝，外型甜美可人，前途備受看好，沒想到昨晚她在臉書po文，驚曝發生車禍意外，雖安全氣囊彈出，但未能保護住自己，她隨文貼出一張黑白照片，口罩下的臉龐傷痕滿布，左臉頰包上了紗布，鼻子跟下巴都有傷痕，更傷到鼻骨，讓她忍不住跟工作人員及公司說對不起。

余香凝昨晚在臉書公布這個壞消息，她發生一場意外，幸運撿回一條命，讓她驚嘆：「啊！原來 生、死、重傷或是輕傷，就只主宰在碰轟兩聲之間」，表示幸好後頭的車子沒有追撞上來，雖然座車變形但安全氣囊有彈出，才保住性命，但這場意外難以讓她全身而退，明星最重要的外貌破了相，然余香凝仍樂觀，覺得自己幸運，「感謝天主，我還生存，還可以繼續當演員，還可以結婚生小孩，還可以感受到家人朋友的愛，好幸福」。

余香凝也跟公司同仁及共事的同事們道歉，「對不起，麻煩到你們，雖然是意外，但我就保護不了自己的臉，受了一點傷，鼻骨裂了一點，看來都要休息半個月？一個月？我都不知道，我只想快點好起來」，據《東網on.cc》報導，昨晚是由余香凝的男友陳家樂駕車，突然遭到一部車從右後方尾部撞上，令車子撞上水泥隔牆，當場玻璃碎裂、車身冒煙，兩人則在警方到場後，到醫院接受治療，余香凝表示自己當時嚇到，但滿心擔憂的卻是影響到之後的工作，而香港金像獎將在下個月舉辦，由於她傷勢得休息4至6個星期，拍攝工作勢必得延遲，但她堅持無論傷癒與否，都會參加頒獎典禮。

(中時電子報)