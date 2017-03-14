高雄市民政局行動戶政 前進校園辦身分證

行動戶政所進入校園，幫學生申辦國民身分證。（鳥松戶政所提供）

為方便轄區內年滿14歲在校學生初領國民身分證，鳥松戶政事務所在鳥松國中及文山高中駐點服務，讓在校學生輕鬆的領取人生第一張國民身分證。

每年二至四月是初領國民身分證的高峰期，為免莘莘學子在課業繁重之餘還需往返奔波辦理，戶所主動聯繫校方為在校生提供到校受理的便民服務，今年更加入行動戶政設備及戶政線上e指通APP二個小幫手，讓受理程序更簡易便捷，並感受戶政運用資訊設備翻轉服務的便利性。

行動戶政所由戶政同仁配置筆記型電腦、印表機、無線網卡等機具提供到府、到校、到機關服務，服務場域不再侷限於辦公室，只要能上網的地點就可受理申請。

「高雄市戶政線上e指通APP」為全國首創，目前提供42項線上預約服務及23項線上申辦服務，學子如利用戶政線上e指通APP線上預約初領國民身分證，前30位完成申請者，戶所還有貼心禮贈送。

學生對於在學校即能辦理國民身分證，皆感到新奇及興奮，鳥松行動戶政所服務持續於3月22日及3月29日同時段駐點文山高中，在校生均可提出申請，尚未領證的學子不要錯過了。

(中時)