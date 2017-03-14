高中職博覽會2天湧1萬人 獲一致好評

由壽山高中承辦的106高中職博覽會順利落幕。（校方提供）

今年由壽山高中承辦的高中職博覽會，突破以往在桃園體育館室內場地的限制，舉辦在北科附工室外場地，2天的活動時間湧入了1萬名國中學生和家長，本月12日落幕後獲得一致好評。

壽山高中校長徐宗盛表示，這次的博覽會經過各個單位精心規畫，在主辦單位教育局的指導下，交通動線、場地和活動內容都經過詳細的沙盤推演，剛好遇上天氣晴朗，來參觀的學生家長人數很多，各高中職攤位也使出渾身解數吸引目光。

徐宗盛強調，這次博覽會史無前例地規劃了教育矽谷主題展示區，如VR、AR、智慧教室、實驗教育，以及與大學合作的知識夢翔計畫、國際教育，與農工學群體驗、MAKER實作等，不但導入桃園市高中職的教學現場，也來參觀的師生、家長展現充滿全人、科技、素養意味的未來教育。

(中時)