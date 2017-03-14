林佳龍為第1棟社會住宅 設健康關懷站

台中市社會住宅全國首創導入社宅健康關懷服務站，市長林佳龍（右三）14日與中國醫藥大學附設醫院簽署合作意向書。（盧金足攝）

全台首處社會住宅健康服務站，將在即將完工的台中市豐原安坑段社會住宅成立，今日台中市長林佳龍（右起）與中國醫藥大學附設醫院院長周德陽，一起簽署合作意向書，預定開放入住後，服務站即開始進駐服務。（黃國峰攝）

打造5星級的社會住宅！台中市長林佳龍今天（14日）與中國醫藥大學附設醫院長周德陽共同簽署合作意向書，台中市第1棟社會住宅首創將醫療關懷、保健直接導入社會住宅，設置醫療關懷服務站，社會住宅不只三好一公道，也是「醫」級棒的健康社區。

「豐原安康段是新政府上任後，第1個動工、也是第1個將完工的社會住宅！」林佳龍表示，各縣市都關注台中市社會住宅興建品質和營運方式，要打破以往國宅的刻板印象，強調地段好、建物好、機能好且價格公道，還加碼引進各種社會服務及照顧功能。

林佳龍說，社會住宅建置「健康關懷服務站」，提供預防保健、健康促進的資訊及服務，社區規畫托幼、托老功能，長者共餐、老少共學等，另一效益是釋出工作機會，預估2000人的社區，即可創造出社區經濟。

他強調，上任後承諾興建8年1萬戶社會住宅，4年5000戶陸續到位，社會住宅和健康關懷站結合，是台灣第一個完成的社會住宅新模式，全人式服務可以推廣到台全的社會住宅。

「豐原區安康段社會住宅2017年底完工，預計2018年4月開放入住」，都發局長王俊傑指出，健康關懷站將社會住宅開放入住時，同時進駐服務。

中國附醫院長周德陽表示，在社會住宅設置「健康關懷服務站」是很有創意的點子，提供健康關懷為主，社會福利、預防保健、團體衛教等，也會為有需求者轉介鄰近醫院。

(中時)