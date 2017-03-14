林佳龍為第1棟社會住宅 設健康關懷站
打造5星級的社會住宅！台中市長林佳龍今天（14日）與中國醫藥大學附設醫院長周德陽共同簽署合作意向書，台中市第1棟社會住宅首創將醫療關懷、保健直接導入社會住宅，設置醫療關懷服務站，社會住宅不只三好一公道，也是「醫」級棒的健康社區。
「豐原安康段是新政府上任後，第1個動工、也是第1個將完工的社會住宅！」林佳龍表示，各縣市都關注台中市社會住宅興建品質和營運方式，要打破以往國宅的刻板印象，強調地段好、建物好、機能好且價格公道，還加碼引進各種社會服務及照顧功能。
林佳龍說，社會住宅建置「健康關懷服務站」，提供預防保健、健康促進的資訊及服務，社區規畫托幼、托老功能，長者共餐、老少共學等，另一效益是釋出工作機會，預估2000人的社區，即可創造出社區經濟。
他強調，上任後承諾興建8年1萬戶社會住宅，4年5000戶陸續到位，社會住宅和健康關懷站結合，是台灣第一個完成的社會住宅新模式，全人式服務可以推廣到台全的社會住宅。
「豐原區安康段社會住宅2017年底完工，預計2018年4月開放入住」，都發局長王俊傑指出，健康關懷站將社會住宅開放入住時，同時進駐服務。
中國附醫院長周德陽表示，在社會住宅設置「健康關懷服務站」是很有創意的點子，提供健康關懷為主，社會福利、預防保健、團體衛教等，也會為有需求者轉介鄰近醫院。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。