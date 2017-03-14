黃瀅權石雕創作個展 屏東文化處展出

黃瀅權即日起於屏縣府文化處展出石頭藝術個展。(翻攝畫面)

近十年主要以石材雕刻進行藝術創作的藝術家黃瀅權，刻畫出每顆石頭特有的造型，他認為，每顆石頭如同人一般各有不同性格特徵，需要花費很長的時間與它們「對話」，「對話」時間往往超過動刀時間，這樣的沉思、發想與創作，目的是「為了遇見更好的自己」。

即日起至4月18日，屏東縣政府文化處4樓文物陳列館，將展出黃瀅權「藝遊枋寮」石雕創作個展，展覽分成貓頭鷹與達摩祖師兩大主題，這是他保留石頭原始樣貌，以極小的破壞喚醒石頭靈魂，成就動人逗趣的系列作品。

(中時)