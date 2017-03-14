長照人才荒，弘道開課吸引年輕人投入

來自日本的「尿布達人」濱田清子（右），14日帶領日本學員穿著示範尿布。（盧金足攝）

護理師、社工等500多人參加長照人才培育課程。（盧金足攝）

弘道老人福利基金會董事長王乃弘（右起）與「尿布達人」濱田清子，為台灣長照抽出「大吉」運勢籤。（盧金足攝）

長照在走，人才要有！蔡總統大力推動長照2.0政策，卻出現人才荒隱憂，弘道老人福利基金會今天（14日）請來日本「尿布達人」濱田清子開講，推動人才培育課程，媒合長照職場就業，也希望吸引年輕人才投入長照領域。

為培養長照人力，弘道老人福利基金會將於5月初正式招生、6月啟動教學中心，昨天首場主題課程在市府集會堂「搶先試聽」，力邀研究「排泄照顧」長達13年的濱田清子，分享如何將排泄照顧形成一門專業，吸引500多名民眾與會，看到日本專業人員示範穿著尿布，直呼原來幫長者「如廁」也要有撇步。

長照2.0如火如荼展開，但台灣照顧人力和品質準備好了嗎？弘道基金會舉一項統計指出，2015年平均1名80歲以上的長者，有9.5名45至64歲的潛在照顧人力，但20年後可能會快速下降到4人，如何吸引青年投入照顧行業，必須盡速未雨綢繆。

弘道老人福利基金會董事長王乃弘表示，高齡化速度加快，除了財政、服務內容的議題，照顧人力也是現下最重要的挑戰之一，解決長照人才困境，需從教育紮根著手。

濱田清子傳授長照顧專業時強調，不是說很會包尿布就叫尿布達人，而是對排泄有狀況的人，除了提供排泄輔具資訊外，還能從醫療，居住環境，飲食生活上等多元的角度予以適切的建議。排泄可能有各種「挑戰」。

這其中包括沒有尿意感、無法自行前往廁所、手無力脫褲、無法蹲坐馬桶、有尿意卻無法排出、無法清潔擦拭等，每個過程都可能讓長輩抗拒上廁所，或是無法自主排泄，照顧者都要細想每個環節。

弘道基金會提出高齡照顧方案，打造長照人才培育計畫，對象擴及青年學子、照顧服務員、家庭照顧者、一般大眾等，設計多元課程滿足各種需求。

為讓更多年輕人力加入長照行列，弘道基金會提供完整培訓課程，也建構學生、服務單位與產業之間的網路，開放一日職場體驗機會，讓青年實地操作，協助媒合就職，創造產學雙贏。

(中時)