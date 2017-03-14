台灣夜鷹啼聲魔音穿腦 屋頂孵蛋被看光

台灣夜鷹的保護色不錯，有時候不太容易觀察到。（沈揮勝攝）

台灣夜鷹外型很特別。（沈揮勝攝）

台灣夜鷹護蛋的情形，本圖為去年觀察的紀錄。（沈揮勝攝）

日月潭地區1幢建物屋頂，最近發現有台灣夜鷹棲息繁殖。（沈揮勝攝）

「注意……注意！」從春節前後，台灣夜鷹開始鳴叫，穿透力超強的響聲深夜擾人清夢！連知名的「玉山星空音樂會」，都少不了牠的叫聲在伴奏！原本不知夜鷹為何物的日月潭附近居民，近6、7年來也開始領教此魔音傳腦威力；這幾天春雨，有民眾到屋頂清理水管，赫然發現牠們正在樓頂孵蛋，也看清楚了其廬山真面目！

日月潭知名生態導覽員葉建興表示，野鳥主動進駐，表示這裡環境不錯；只是近年台灣夜鷹的鳴叫季節一直在提早，以往都在清明前後，但今年元月就聽到初啼。

長期遭到夜鷹鳴聲轟炸，但又習以為常的嘉義縣野鳥協會理事長李灌霖、資深鳥類生態紀錄者陳建樺與吳金龍說，南投縣緯度偏北且魚池、日月潭一帶海拔稍高，年初鳴叫與南部比起來算是晚了，嘉義縣、市在12月就可以聽到牠們的求偶聲。

李灌霖說，台灣夜鷹的原本棲地多選擇在河床，墓仔埔也常看到牠們棲息，但近20年哪條河川不是一年到頭挖土機、砂石車揚砂奔騰？公墓在清明節前後又常失火，叫牠們怎住得下去；後來發現民宅屋頂環境最穩定，成了繁殖新天堂。

台灣夜鷹體長約25公分，夜行性，嘴巴短但張開時顯得很大，利於飛行時「撈捕」昆蟲；牠們外觀怪異，鴟不像鴟、鷹不像鷹，又名怪鴟或石磯仔。李灌霖、陳建樺說，牠們的叫聲吵歸吵，但換個角度想，能與野鳥同在一個空間領域和平共存，未嘗不是另種幸福！

(中時)