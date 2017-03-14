搶救老樹公益計畫起跑 歡迎樹主人提出申請

福田樹保基金會第5年公告「搶救老樹大作戰」計畫，生病的樹只要樹齡在60年以上，另符合種植在教育文化設施、屬於台灣原（特）生種樹木、縣市政府列管老樹、具珍貴文化紀念指標、樹病須專業治療、樹主人配合意願等七大評估指標，均歡迎提出申請。

基金會表示，通過審核後，樹醫團隊將為老樹提供公益的專業救治。申請日期自3月13日至4月7日止，詳情請瀏覽本會網站www.futien.org.tw，並至指定的網頁完成線上申請。

基金會執行長邱慧珠表示，近年來福田樹木醫院已累積超過200例搶救老樹的成功案例，例如新北市林本源園邸苦楝老樹、新竹縣北埔二寮神木、南投縣名間鄉千年柯樹公、彰化縣清水岩寺百年二葉松、雲林東和國小百年竹柏，嘉義縣水上百年羅漢松、台南公園金龜樹群、高雄市新威國小吉貝木棉、屏東縣佳冬百年白蓮霧、宜蘭縣冬山全台最大薄姜木、花蓮市明禮路瓊崖海棠、台東縣利嘉國小梅樹群等，都曾接受公益診治。在樹醫團隊定期訪視與樹主人的後續照護之下，老樹逐漸恢復生機，成為人與樹互相陪伴、共生的故事。

邱慧珠說，每年申請案件眾多，因為不少珍貴老樹面臨病、蟲的危害，但是上至中央下至各縣市政府，卻拿不出積極的護樹政策，導致各地老樹生病、凋零中。基金會長年搶救各地的弱勢樹群，也希望樹主人把握機會一起救救老樹。

搶救老樹案例中，以木材腐朽的危害居多，其次是生育地不良及靈芝根基腐等問題。除了提供專業診治之外，基金會也會要求樹主人全程參與施作的過程，並且承諾術後的養護責任，與基金會攜手維護老樹的健康。

活動資訊請瀏覽基金會網站或電洽02-26623166。

(中時)