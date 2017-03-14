賞鷹季來了！ 彰化鷹揚八卦周末登場

我要評比

彰化縣政府今天在八卦山脈遊客中心舉辦「鷹揚八卦」記者會，邀請各界民眾上山來賞鷹，感受豐富的淺山生態。(謝瓊雲攝)

2017鷹揚八卦活動本周末即將登場，今年活動融合灰面鵟鷹自然生態奇景、生態人文與友善農作的觀念及文創美學，將是一場生態與觀光結合的賞鷹盛會。(謝瓊雲攝)

彰化縣長魏明谷(左)與彰化縣鳥南路鷹吉祥物一同邀請各界民眾前來八卦山脈賞鷹。(謝瓊雲攝)

灰面鵟鷹俗稱清明鳥、南路鷹，是彰化縣鳥。（彰化縣野鳥學會提供，許智揚攝）

灰面鵟鷹俗稱清明鳥、南路鷹，是彰化縣鳥。（彰化縣野鳥學會提供，許智揚攝）

每年三月灰面鵟鷹集體北返，都會大量過境八卦山脈，因此又被稱為清明鳥。（彰化縣野鳥學會提供，鍾上瑋攝）

賞鷹季又來了。彰化縣政府與14日在八卦山脈遊客中心召開記者會宣傳，宣布2017鷹揚八卦周末正式登場，搭配周末兩天的重點活動，將有免費接駁專車自彰化火車站發車，縣長魏明谷邀請各界愛鳥人士，一同上山來賞鷹。

今天上午，包括林務局南投林區管理處副處長陳耀榮、交通部觀光局參山國家風景區管理處長吳主治、彰化縣野鳥學會理事長陳德治、中華民國野鳥學會理事長蔡世鵬，與國立彰化生活美學館長尹彙武等人都與會。

今年鷹揚八卦活動，結合南投林管處的保育、參山風景處的觀光及生活美學館的人文等三大元素，更以「幸福森林」為訴求，宣導保護八卦山淺山森林棲地的重要性，共創人與自然的和諧關係。

魏明谷表示，每年三月是南路鷹北返過境八卦山脈的時節，近年在相關單位共同努力下，生態保育做得比以前好，恢復更加豐富的淺山生態，提供南路鷹過境時的食物補充，此時舉辦賞鷹季迎嬌客，讓生態保育觀念結合觀光，提高彰化能見度。

蔡世鵬說，先前春雨綿綿的濕冷天候影響，曾有一連幾天觀察紀錄都掛零，最近則每天紀錄都破百，研判是部分提早抵達的鷹群擔心羽毛淋濕影響飛行，因而停滯群聚躲雨，放晴後集體北返。

彰化縣野鳥學會理事長陳德治指出，目前統計已經突破800隻過境，天氣好轉後將有更多灰面鵟鷹抵達八卦山。

周末兩天登場的「灰面鵟鷹見面日、友善市集」，延續往年精神，在賞鷹平台設置生態小徑和遊戲攤位，並有紙浮雕、彩繪臉譜等文創DIY教作，主辦單位並規劃免費賞鷹巡迴接駁車，自彰化火車站出發，沿途停靠八卦山脈生態遊客中心、國立彰化生活美學館、賞鷹平台、彰化藝術館、扇形車庫，歡迎民眾多加利用。

(中時)