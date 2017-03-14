迎接全運會 宜縣府要求3月底備好場地
宜蘭縣政府將在今年10月承辦全國運動會，其中預賽將在7月提前展開。副縣長朱壽騫今天要求相關承辦單位在3月下旬全數整理完成場地，做好準備。
朱壽騫說，今年全國運動會的規模共有33個比賽項目，為了配合南向政策，目前正在研議辦理藤球表演賽。藤球是亞洲運動會正式項目之一，也是東南亞盛行的運動，希望這次能邀請東南亞當地隊伍共襄盛舉。
他表示，全運會部分球類預賽項目將在7月提前展開，過去歷屆預賽通常都在台北舉辦，縣府這次將爭取預賽就能在宜蘭舉辦，這樣除了能讓選手提前適應場地，也能藉此提早帶動人潮進入宜蘭，因此他要求相關場地能在3月21日前整理完成。1060314
(中央社)
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