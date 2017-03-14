雙子星弊案 太極雙星負責人造假判1年定讞

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雙子星開發案太極雙星團隊負責人何岳儒為了向北市府標得標案，偽造不實資料，最高法院依違反公司法將他判刑1年確定。

前台北市議員賴素如被控因雙子星案收賄，高院將她重判9年徒刑，目前最高法院審理中。

(中時)