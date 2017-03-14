屏市青青草地音樂會 號召民眾關心流浪動物

屏東市公所舉辦草地音樂會，呼籲一起關心流浪動物。(林和生翻攝)

屏東市公所將18日晚上7點於千禧公園舉辦一場結合環境永續、生命關懷及音樂休閒的「青青草地音樂會」，邀請新生代俏皮鼓后羅小白、Melody樂團及在地知名團體愛吹瘋樂團現場演出，用音樂關懷流浪動物團體，配合領養活動，宣誓共同愛護動物。

「青青草地音樂會」以音樂人的現場演出渲染氣氛為動力，呼籲以領養代替購買，使愛不再流浪。另也提倡，遛狗繫狗鍊也拾狗便，維護環境，讓城市不僅是人類宜居的地方，更是學習與大自然其他生命共存共處。

屏東市長林亞莼表示，草地音樂會結合公益、音樂和休閒，讓流浪狗有再一次被愛的機會，想要領養毛小孩的民眾一定要來參加，音樂會與知名運動賣場合作，提供全新的野餐墊給民眾野餐借用，歡迎市民朋友攜帶餐點一起前往千禧公園關懷流浪動物、聽著音樂享受野餐、一起看見幸福屏東。

(中時)