WBC》賈西亞爾2分炮 古巴2比1超前日本
經典賽E組8強賽，今天（14日）晚間將由日本隊和古巴隊再次於東京巨蛋進行交手，地主日本隊在首輪第1場比賽就以11比6擊敗古巴，至今拉出4連勝，此戰日本排出王牌菅野智之先發，第2輪已吞1敗的古巴隊則由巴尼奧斯（Vladimir Banos）掛帥。
山田哲人此戰回到日本隊開路先鋒，1局下相準巴尼奧斯投出的第4球，掃出左外野方向的陽春全壘打，日本隊先取得1比0的領先，之後日本隊再靠安打和保送攻佔一、二壘，但沒多添分數。
日本隊先發菅野智之首局讓古巴打者3上3下，但投到2局上時，先讓戴斯派耶（Alfredo Despaigne）敲出游擊方向的內野安打，接著古巴第5棒賈西亞爾（Yurisbel Gracial）把球掃出左外野大牆，日本隊2比1超前比數。
(中時電子報)
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