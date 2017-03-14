全校都是合唱團 偏鄉師生歌聲解除裁校危機

2014年熱血老師張浩坤帶領一群熱愛音樂的孩子，從零開始以音樂開啟孩子們的翻轉人生，挑戰高難度的音樂演出，感動無數聽眾，深獲各界好評，許多音樂老師也紛紛響應。

其中，南投縣富山國小全校學生更都是合唱團成員，不僅以音樂翻轉自我，更翻轉了學校危機，同時創下校園界的奇蹟，成為全台灣唯一一所全校學生都是合唱團的國小。

善耕365用音樂推動偏鄉教育，已連續舉辦4年公益音樂節。今年春天將再度帶著所有種子學校進行兩場演出。公益音樂節入場門票，即日起於善耕365官網開放免費索取。

種子學校之一的富山國小，因學生數越來越少，不得不被列入裁校名單中，全校師生以音樂開啟希望，將課程融入音樂合唱，以歌聲療癒裁校危機。目前併入永昌國小的富山分校，雖然僅有32位學生，但全校從一年級到六年級學生全是合唱團的成員，師生全體總動員，以音樂翻轉自己人生。

演出資訊如下：

【台中場】

活動日期：2016年4月14日(星期五)

演出時間：下午14:30 – 17:00 (14:00進場)

活動地點：台中港區藝術中心(台中市清水區忠貞路21號)

入場須知：開演前30分至台中港區藝術中心服務台索票。

【台北場】

活動日期：2017年4月16日(星期日)

演出時間：晚上19:00 – 21:00 (18:30開放進場)

活動地點：台北四號文創公園（新北市中和區安平路218號）

票 價：免費索票，網路報名，自由入席

免費索票數：一人最多4張，如需10張以上團體票請來電洽詢(02-2391-7917)

(中時)