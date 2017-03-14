流浪狗口吐白沫橫死街頭 動保人士忍痛收屍

死亡的黑狗口吐白沫，動保人士懷疑是慘遭「毒」手致死。（動保人士提供）

動保人士昨晚發現，在竹科一處新建廠房附近的巷口，發現3隻口吐白沫死亡的黑狗，懷疑遭人下「毒」手。（動保人士提供）

今早被發現的死亡大黃狗，同樣出現口吐白沫痕跡。（動保人士提供）

是誰下的「毒」手？鄰近新竹科學園區1處廠房工地的巷口，昨晚遭人發現有3隻黑狗口吐白沫慘死，未料今早（14日）又發現1隻。由於該地位於新竹縣、市交界，動保人士通報新竹縣家畜疾病防治所，由兩縣市主管機關前往勘查，也向警方求助，盼能釐清事發經過並緝凶。

當地動保人士指出，該巷口空地鄰近有新設廠房的工地福利社，約有十多隻流浪狗聚集，工人和志工、愛媽都會定期餵養，觀察來往犬隻狀況。13日晚間即有人發現，流浪狗走路搖搖晃晃、步態不穩，其中有3隻黑狗，口吐白沫後隨即倒地不起。

動保人士推測，這些走路不穩甚至慘死的狗，應是遭人下毒手。今早，動保人士又在附近草叢發現一隻同樣慘死的大黃狗，其他愛媽、工人定期餵養的流浪狗，則都不見蹤影，可能是中毒後，跑到其他地方躲藏。

新竹縣家畜疾病防治所帶回最後發現的黃狗屍體，將解剖送驗，也因發現地位在新竹縣、市交界，會同竹市政府動物保護及防疫所到場勘查，並請寶山分駐所協助調閱路口監視器，釐清案情始末。另外早先發現的3隻黑狗屍體，則由動保人士委託動物委託殯葬。

(中時)