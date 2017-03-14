布拉格特展 展現捷克建築風華
捷克經濟文化辦事處與國家圖書館合辦「萬城之母─布拉格」特展，今天開始在國家圖書館展出。
捷克經濟文化辦事處代表易禮哲在開幕典禮上表示，捷克號稱「萬城之母」，也是歐洲的心臟，到訪捷克這個迷人的城市可以有許多理由，他代表捷克歡迎民眾參觀體會。
布拉格特展將於3月14日至4月26日於國家圖書館展出，展覽展出布拉格建築的10個世紀，呈現布拉格地標─查理大橋的歷史，也介紹位居波希米亞國王和神聖羅馬皇帝的查理四世。
布拉格在13世紀的城市機能就已臻備完善，在查理四世的統理之下，布拉格成為中世紀羅馬帝國的統治中樞，此時波希米亞王國更位居舉足輕重的關鍵位置。目前布拉格已是查理四世統治時的30倍大，仍然是歐洲地圖上最具吸引力的文化和藝術亮點之一。1060314
(中央社)
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