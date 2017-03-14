污水下水道施工 南投市籲居民體諒

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南投市無污水下水道系統，住家附近的排水溝常瀰漫臭氣，南投縣政府施工建造，期間產生交通及噪音問題，籲請居民多體諒。

南投市近期實施污水下水道工程，地點多位於市區道路，影響交通，引起部分縣民不諒解，南投縣長林明溱今天說，下水道工程造成不便，仍請縣民多體諒配合，工程完工後，可有效提升居民生活品質。

為解決污水排放問題，南投市近幾個月到處可見污水下水道工程，造成交通不便、噪音，林明溱今天在縣議會臨時會表示，下水道工程關係整體環境衛生，可為南投市帶來乾淨環境，籲請縣民在工程期間多體諒。

林明溱說，南投市無污水下水道，住家附近排水溝常瀰漫臭氣，居民只能被動用塑膠片擋排水孔，但施做污水下水道之後，居家污水導入下水道，可有效解決居家環境、三和大排的污水問題，因此工程確實有必要，完工後也會儘速鋪平道路。

縣府表示，南投市污水下水道工程正進行第1期第1標污水主幹管工程，自民國104年發包，預計今年9月底完工，另外還有今年3月底即將展開的第2標，後續還有污水廠興建、污水廠用戶配管工程，總工期約需6年時間，請居民多配合、體諒。1060314

(中央社)