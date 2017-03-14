馬英九洩密案即使有罪 不影響卸任禮遇

台北地檢署偵辦前總統馬英九洩密案今天起訴，熟悉法規官員說，依卸任禮遇條例，即使判刑確定，馬英九卸任禮遇不受影響；目前馬英九每月禮遇金25萬元，1年800萬辦公室事務費。

台北地檢署偵辦馬英九被控教唆洩密案，認為馬英九洩漏仍在偵查中的秘密事項等給他人，今天依違反通訊保障及監察法、個資法和刑法洩密罪起訴；翻閱法條，最重可被判處3年有期徒刑。

熟悉法規官員指出，根據「卸任總統副總統禮遇條例」，卸任總統副總統若是「再任有給公職」、「犯內亂、外患罪，經一審判決有罪」、「喪失中華民國國籍」、「移居國外定居」、「犯貪污罪」等原因，禮遇才會受到影響。

該官員說，馬英九今天依違反通訊保障及監察法、個資法和刑法洩密罪起訴，但根據禮遇條例，即使馬英九因此被判有罪，禮遇也不受影響。

卸任總統副總統禮遇條例第2條規定，卸任總統享有禮遇包括，按月致送新台幣25萬元禮遇金，並隨同公教人員待遇調整；提供處理事務人員、司機、辦公室及各項事務等費用，每年新台幣800萬元，但第2年遞減為新台幣700萬元，第3年遞減為新台幣600萬元，第4年遞減為新台幣500萬元，第5年以後不再遞減；卸任元首禮遇的有效期間與其任職期間相同。1060314

(中央社)