苗栗縣擁5水庫 自來水普及率卻僅8成

我要評比

苗栗縣有5座水庫，但自來水普及率卻僅80.66%在全國倒數第3，縣府說，山區地形是主要因素，將配合水利署逐年推動「無自來水地區供水改善計畫」，盼3年內普及率能突破9成。

苗栗縣南庄鄉南江村10至20鄰聚落長期無自來水可用，經地方積極爭取，終獲經濟部水利署列入「無自來水地區供水改善計畫」，核定新台幣2800多萬元經費辦理延管工程。

自來水公司第3區管理處今天召開說明會，苗栗縣長徐耀昌、立委徐志榮、縣議員鍾東錦、南庄鄉長賴盛為、南庄鄉代會主席邱梓增等人到場參與。

自來水公司第3區管理處長葉陳萼表示，目前機電工程已開工，配水池工程已函送簡易水保計畫送縣府審查，管線工程包括南江橋起沿124線埋管及通到各聚落的支線長達6公里，待縣府核發路權後即可施作，預計今年底完工後，當地111家戶可受益。

徐志榮感慨，苗栗縣座擁5座水庫，但全縣自來水普及率僅80.66%，遠低於全國平均92%，排名倒數第3「實在說不過去」，建議中央針對偏遠弱勢地區，不應採用一般延管評比公式，應以專款專案的方式辦理，以縮小城鄉差距。

徐耀昌表示，苗栗多山及偏遠聚落，延管工程須克服地形限制，並取得加壓站及配水池等用地，難度及成本均相對提升，他與徐志榮關注苗栗偏鄉無自來水使用問題，積極向中央爭取提報納入「無自來水地區供水改善計畫」，希望在3年內讓全縣自來水普及率能提升至90%以上。

苗栗縣政府水利處指出，民國104年至今，水利署核定相關案數已近70件，未來將依水利署建議名單，包括竹南鎮頂埔里、山佳里，公館鄉館中村、五穀村，後龍鎮外埔里、秀水里、中龍里、中和里，頭份市尖山里，苑裡鎮苑港里、苑東里，銅鑼鄉銅鑼村，通霄鎮通南里、白東里、通灣里，卓蘭鎮中街里，頭屋鄉明德村，優先提報積極改善；至於其他山區部分，仍朝向以簡易自來水改善。1060314

(中央社)