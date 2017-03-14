設吸菸區惹議 台中歌劇院：確有需求
台中國家歌劇院為了在館外設置吸菸區引發爭議，歌劇院藝術總監王文儀今天說，由於前來表演的藝術家及民眾都有吸菸需求，才於去年底在戶外角落規劃吸菸區。
台中國家歌劇院去年底在後門右側緊臨牆邊規劃吸菸區，因應吸菸族群需求，原本還搭設了簡易可拆卸的隔柵，去年底突然接獲台中市政府的公文要求拆除，此事也引發討論。
為何要設置吸菸區？王文儀指出，由於歌劇院館內全面禁菸，從去年8月底營運以來，陸續有前來演出的藝術家反映有吸菸需求，還有前來參觀的民眾也有吸菸族，因而在館外規劃吸菸區，並設置隔柵以為區隔，也能兼顧吸菸者的隱私。
王文儀指出，但因台中歌劇院被市府列為「本市重要景觀地標」，即使有一點小變動，都需要向市府提出申請，接獲市府公文後即將隔柵先拆除，並向台中市都發局以「臨時建物」提出申請，等市府審查通過後再重新裝上隔柵，由於隔柵是可拆卸式，屆時重新安裝並不需再花費。
國家表演藝術中心董事長朱宗慶今天剛好南下歌劇院觀賞優人神鼓的全新創作「墨具五色」世界首演，他對吸菸區的設置也說，過去他在兩廳院服務時，曾遇過有國外知名表演者要求不能禁菸，否則就拒絕前來演出，還是要尊重表演者的特別需求。1060314
(中央社)
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