高雄各區漁會屆次改選，行動戶政所到場協助降低糾紛

高雄各區漁會屆次改選，前鎮行動戶政所到場協助降低糾紛。（前鎮戶政所提供）

各區漁會屆次改選近日開始，前鎮區戶政所特派專人擔任候選人資格審查小組成員，並攜帶行動戶政所設備到現場就地審查資料，即時提供正確的戶籍資料供審查小組審核，降低糾紛發生。

今年的漁會改選，總計有理監事、會員代表、漁民小組長等多項候選人一次進行，往年資格審查時，由於人數不少且要求達到零失誤的目標，審查人員須逐一核對資料，費時又費力，遇到問題還須回到戶所查完電腦後才能確定。

前鎮戶政所今年備妥行動化設備，在現場架設電腦工作站因應查詢，所有戶籍上的疑難雜症都可以當場解決，讓審查作業一路順暢，行政效能深獲肯定。

審查小組表示，常遇到的問題就是候選人所提的戶籍謄本或戶口名簿看不出是否設籍在選區，或不是最新的資料，這時有了電腦，馬上就可以查證了，即時查核將會大幅降低可能引發的糾紛，提供零時差的便利。

前鎮區戶政所主任陳淑香表示，政府為了建置電子化的服務，一直努力打破地域的限制，在資訊安全無虞的前題下，利用簡單的行動化設備突破原本封閉系統，提供戶政無所不在的便利性，不僅使為民服務的效率提升，甚至在各項公務應用上也能給予更強力的支援，共同提升政府施政的形象。

前鎮所表示，若民眾因行動不便等因素提出需求，戶政也可以攜帶行動化設備進駐服務，讓民眾體驗高雄市戶政無所不在的貼心服務。

(中時)