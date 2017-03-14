立委張廖萬堅邀台電會勘「逢甲地區電纜地下化」

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立委張廖萬堅（右）邀台電實地會勘逢甲地區電纜地下化問題，尋求解決之道！（陳世宗翻攝）

為爭取逢甲地區電線電纜全面地下化，立委萬堅今天召集台電公司人員，前往逢甲地區周遭包含上安里、上德里、逢福里、逢甲里、上石里、至善里、西平里、西安里及西墩里等九里，進行電纜地下化可行性會勘；期能儘速解決每年颱風來襲就造成停電的問題。

張廖萬堅指出，地方鄉親與台電和市府相關人員，針對逢甲地區電纜地下化問題，三方進行溝通協調變電箱設置等問題，期望能夠解決逢甲地區每遇颱風就停電和供電不足問題。

台電人員指出，將儘速納入規劃並編列預算，協助民眾解決電纜線地下化問題。

(中時)