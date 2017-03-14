綠島油汙第4天 清理含油垃圾及油汙528公斤
綠島海域遭重油汙染進入第4天，應變中心今天動員100人次、巡防艇3航次，清理含油垃圾及油汙共約528公斤，預計於3日內完成中寮漁港至柴口地區680公尺海岸線之焦油粒清理作業。
由環保署與台東縣環保局開設的應變中心，到今天中午12時止，累計已動員超過300人次、清理2007公斤含油垃圾及油污。
應變中心表示，考量中寮及柴口地區為綠島熱門遊憩景點，環保署開口合約廠商今日已增僱10名當地民眾，預計於3日內完成中寮漁港至柴口地區680公尺海岸線之焦油粒清除作業。
應變中心指出，為能完整清理礁岩區附著油污，人員須先以金屬湯匙及刮刀刮除焦油球，續以吸油棉吸附，最後再由高壓清洗機清洗，而為避免2次污染，清洗前需再佈設吸油棉索及附油球索等兩道防護，過程繁複。
另外，由於今天風浪太大，潛水人員沒有下海，將等海況轉好時，再行潛入海底，查看是否有其它汙染源。
(中時)
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