維護學子上下學安全　23導護志工獲表揚

苗栗縣長徐耀昌表揚績優導護志工。（陳慶居攝）

苗栗縣政府今天在國際會議廳舉辦學校導護志工輔導研習，強化導護實務，會中並由縣長徐耀昌頒獎表揚績優導護志工，肯定他們平時默默付出，配合學校維護學生上、下學安全。

教育處將分兩梯次表揚23位績優志工，昨天第一梯次表揚11人，分別有建國國中徐淑芳、建國國小林松枝、新興國小巫雲坤、外埔國小陳泰華、栗林國小林麗芬、信義國小黃瓊齡、五穀國小邱冬秀、啟文國小胡民松、大倫國中吳梅香、山腳國小彭月香及中正國小郭中興。

將於22日接受表揚的12位績優志工，有蟠桃國小范玉嬌、新南國小何貴蘭、鶴岡國小劉泰康、啟明國小陳秀美、大埔國小張國泰、五福國小吳彩華、照南國小曾瑞琴、錦水國小林鳳珠、公館國小蔡玉蘭、公館國中劉惠美、銅鑼國小羅秀鳳、僑育國小曾珍珠。

(中時)