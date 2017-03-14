馬爾他騎士團與台建交？外交部：深化合作
《富比世》一篇專文指出，台灣近來與義大利小國「馬爾他騎士團（Sovereign Order of Malta）」關係密切，未來有機會成為台灣的外交盟友。外交部晚間表示，未來我與馬爾他騎士團將在現有之友好合作基礎上，積極加強國際人道援助夥伴關係，並深化彼此在國際人道援助及慈善醫療領域之合作
外交部指出，馬爾他騎士團（Sovereign Military Hospitaller Order of St. John of Jerusalem of Rhodes and of Malta，簡稱Sovereign Order of Malta）於西元1048年在耶路薩冷創立，1113年獲教宗帕斯卡二世承認為隸屬天主教的獨立修會，為一天主教及以人道慈善為宗旨的主權實體，長期致力於各國病患及貧窮民眾的醫療照護、社會關懷及人道援助工作，廣受國際社會肯定。
外交部強調，我國向在國際間積極投入人道援助及慈善醫療合作，馬爾他騎士團與我國共享人道關懷、慈善醫療及永續發展等普世價值，雙方均善盡國際責任及義務，援外宗旨相互契合。
外交部說，馬爾他騎士團因其宗教及人道慈善性質，與教廷歷史淵源深厚，關係密切。鑒於我國與教廷在宗教自由、民主人權、人道援助等方面是價值同盟且雙方致力增進和平人道慈善夥伴關係，我與馬爾他騎士團亦在國際間共同合作推動相關人道援助及醫療合作計畫，成效良好。
外交部表示，未來我與馬爾他騎士團將在現有之友好合作基礎上，積極加強國際人道援助夥伴關係，並深化彼此在國際人道援助及慈善醫療領域之合作，以致力於凝聚全球更多人道援助合作，為國際社會作出具體貢獻。
(旺報)
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