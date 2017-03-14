陪婦女面對更年期 嘉市開免費運動課

陪熟齡走過更年期，嘉義市開辦免費運動班。（呂妍庭攝）

陪熟齡走過更年期，嘉義市開辦免費運動班。（呂妍庭攝）

陪熟齡走過更年期，嘉義市開辦免費運動班。（呂妍庭攝）

嘉義市政府衛生局推出「桃城熟齡健康系列講座與運動班」活動，除舉辦系列講座外，自4月起開辦免費健康運動班，聘請專業運動老師指導，針對更年期婦女所出現骨質疏鬆、腰酸背痛及走樣身形等設計運動課程，每週1次每次1小時共3個月期程，邀請40歲以上女性朋友報名，一起面對更年期。

衛生局廖副局長表示，更年期是人生自然的過渡期，婦女往往在進入更年期的同時，需要照顧年邁長輩、接受子女出外求學伴隨空巢期來臨的事實、部分婦女也須面臨職場上壓力，再加上身體開始出現警訊，身心將面臨極大轉變。尤其常見身體基礎代謝率逐漸降低，導致熱量堆積，體重增加，伴隨而來是慢性疾病風險增高，尤其婦女在停經後後罹患高血脂、高血糖、高血壓機率高於男性，也增加罹患骨質疏鬆、心臟血管等疾病風險。

為幫忙婦女朋友走過更年期，活得更自信美麗，免費課程上課時間為東區衛生所每周四下午2：00~3：00，西區衛生所每周四上午12：10~13：10，即日起開始受理40歲以上婦女報名，每班限30人，額滿為止。衛生局表示，如有多餘名額空出，將放寬40歲以下民眾報名參加，大家一起來運動。

此外，衛生局也特別邀請一群專業講師，從中西醫觀點、運動與飲食面向及身心靈層面等，規劃一系列健康講座，免費分享市民。首場是3月25日在文化局演講廳邀請嘉義基督教醫院施宏明婦產科醫師談「迎接更年期擁抱熟齡健康」、嘉義市中醫師公會理事長邱振城中醫師講述「別怕更年期 中醫調理有良方」；第二場5月6日東區體育館由中正大學號稱美魔女的李淑芳教授親自指導2小時「熟女的運動保健~綻放活力運動」；第三場7月15日在文化局演講廳由嘉義市營養師公會理事長張靜芬開出「熟女特餐及青春菜單」；第四場9月30日亦在文化局演講廳由嘉義市心理師公會理事長丁建谷請大家喝「幸福熟女的心靈雞湯」，同樣開放報名，民眾可直接上嘉義市政府衛生局網站做線上報名或撥打2338066轉保健科電話報名，除第二場名額500人外，其餘每場名額188人，名額有限額滿為止。

(中時)