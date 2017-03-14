苑裡錦山公園再進化 露營區將登場

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苑裡鎮錦山公園是公所重點提倡的觀光景點，今年獲得交通部補助，將新增觀景台、露營區等設計。(江詩筑攝)

苑裡鎮公所將山腳錦山公園作為重點打造的觀光區，日前提案辦理「錦山觀光遊憩據點特色加值計畫」，將新增觀景台、露營區等硬體設計，獲得交通部觀光局補助2400萬經費，苑裡鎮代會14日召開臨時會，代表們表決同意墊付，預計今年8月可完成規畫發包。

(中時)