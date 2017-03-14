拾荒婦撿40萬急送警局 張花冠讚：不平凡的慷慨
嘉義縣一名68歲拾荒婦人吳黃玉霞，日前作回收時撿到一筆40多萬元的現金，但她不貪不取，怕失主很著急，隨即送往水上警分局水上派出所，拾金不昧的精神14日獲嘉義縣政府縣長張花冠、嘉義縣警察局長林清求表揚，張花冠讚「不平凡的慷慨」。
從紡織業退休的68歲吳黃玉霞，生活非常節儉，一直以來都有撿回收的習慣，每月有百元、千元的微薄收入，補貼家用，9日進行資源回收突然撿到這疊現金，深怕失主非常著急，立即騎著腳踏車將現金送往水上派出所，經員警清點後有40多萬元現金。
其善舉讓嘉義縣整府得知後，偕同嘉義縣警察局致贈「廉潔自持，拾金不昧」獎牌，表揚婦人品德高尚。張花冠握著吳黃玉霞的手說，好人有好報，上天會保佑做好事的人，並讚揚這是「不平凡的慷慨」。
警方表示，目前已有1人到派出所認領，但仍在調閱監視器作比對、核對身分，已確保為現金失主。
(中時)
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