響應水資源行動 一杯水讓兒童生命不再乾涸
根據世界衛生組織統計，全球每11人中，即有1人缺乏乾淨水可用。為使民眾重視缺水國度孩子的需要，台灣世界展望會於每年3月22日「世界水資源日」前夕發起水資源行動。
世展會指出，經濟部水利署統計，2015年台灣每人每日平均生活用水量為273.18公升，但全球約6.63億人口使用未改善的水源，約每11人中，即有1人缺乏乾淨水使用，每天更有1400名兒童因不潔飲水過世，缺水對兒童發展影響甚鉅。
世展會今年將在非洲、亞洲、中南美洲暨加勒比海各洲區裡缺乏乾淨水源的貧困社區進行水資源方案，透過鑿井、建造水塔提供乾淨水源，並建立廁所、洗手台等衛生設施，也在學校及社區倡導正確的衛生教育觀念，讓孩子更有保障。
除邀請民眾捐款支持水資源計畫外，今年水資源行動亦透過「萬名小學童，創造水奇蹟」活動，號召全台灣北、中、南、東各地小學響應，鼓勵學子一天不喝飲料，省下飲料錢捐款，並以創意的節水或體驗取水活動感受缺水之苦。
(中時)
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